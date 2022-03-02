Сеул, 2 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В феврале 2022 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США составили 105 088 единиц, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

Hyundai Hyundai Palisade

Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor выросли на 10%, до 55 906 единиц, а продажи KIA Motors, — на 2,3%, до 49 182 единиц.

С января по февраль 2022 года совокупный объём продаж двух южнокорейских компаний составил 199 086 единиц, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году Hyundai Motor и KIA Motors намерены поставить на мировой рынок порядка 7,47 млн автомобилей.