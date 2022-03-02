Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области дефицита и ажиотажного спроса на продовольственные товары нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Тележка с продуктами Дарья Драй © ИА REGNUM

«По итогам мониторинга на сегодняшний день информация о перебоях с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости отсутствует. На распределительных центрах и в самих магазинах имеется достаточный запас продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Торговые сети осуществляют постоянный контроль за наличием товаров на полках магазинов. Товарные запасы пополняются ежедневно», — уточнила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовского области Наталья Багрянова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса. В целом обстановка на Дону, в том числе в приграничных городах и районах, по данным властей, причин для беспокойства не вызывает.