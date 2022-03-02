Астана, 2 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Вопрос о том, чтобы изменить закон о первом президента Казахстана Нурсултане Назарбаеве не планируется рассматривать в мажилисе (парламенте) республики. Об этом 2 марта сообщил журналистам спикер законодательного органа Ерлан Кошанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Это историческая личность. Думаю, никто не оспаривает историческую роль елбасы», — сказал Кошанов.

Ему также журналисты задали вопрос, планируется ли переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Спикер парламента сказал, что и это не стоит в повестке дня.

Напомним, после начала массовых январских беспорядков в Казахстане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Назарбаева с «пожизненной» должности главы Совета безопасности и сам занял этот пост. Впоследствии с высоких постов были сняты родственники экс-президента. 28 января Токаев вместо Назарбаева стал председателем правящей партии «Нур Отан».