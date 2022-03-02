Луга , Ленинградская область, , 11:01 — REGNUM В Ленинградской области преступник, пытаясь скрыть следы преступления, сжег в бочке тело убитой им знакомой. Возбуждено уголовное дело. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Горящая бочка Afcent.af.mil

Обгоревшие останки 45-летней женщины были обнаружены 1 марта на участке в садоводстве в городе Луга. По данному факту следственным отделом по городу Луга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как оперативно установили следователи, незадолго до смерти потерпевшая приехала в гости к ранее судимому 37-летнему мужчине. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт. Мужчина ударил собутыльницу кулаком в голову, отчего та упала.

«После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый вынес ее тело на участок и поместил в металлическую бочку, где сжег тело», — подытожили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.