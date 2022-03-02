Москва, , 10:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором одобряется проект концепции научно-технической программы Союзного государства «Компонент-Ф». Об этом 2 марта сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект предполагает совместное развитие Россией и Белоруссией лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий для создания высокоэффективных устройств и приборов фотоники. В правительстве рассказали, что новая научно-техническая программа разработана Министерством науки и высшего образования России и Национальной академией наук Белоруссии.

«Её главное направление — разработка наиболее востребованных фотонных материалов, компонентов и модулей для машино‑ и станкостроения, информатики и связи, термоядерной энергетики и аэрокосмической промышленности, а также специальной техники», — говорится в информации правительства России.