Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Все сериалы Marvel, премьеры которых состоялись на потоковом сервисе Netflix, начнёт показывать онлайн-кинотеатр Disney Plus. Об этом 1 марта сообщила twitter-страница Marvel Entertainment.

Marvel Marvel Studios

Компания объявила, что с 16 марта 2022 года на сайте Disney Plus появятся шоу «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный Кулак», «Защитники», «Каратель» и «Агенты «Щ.И.Т.». «Обратный отсчёт пошёл», — написала в посте администрация аккаунта.

https://twitter.com/Marvel/status/1498689524347510784

Напомним, в феврале 2022 года Netflix объявил о том, что сериалы Marvel пропадут из его каталога 1 марта 2022-го. Причиной этого является то, что права на эти шоу принадлежат Disney, а у Netflix истёк cрок действия лицензии.

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