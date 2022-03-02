Симферополь, 2 марта 2022, 10:31 — REGNUM Ситуация на рынке продовольствия в Крыму стабильная, предприятия работают в штатном режиме, никакого дефицита не ожидается, об этом 2 марта сообщила пресс-служба правительства Республики Крым.
Руководитель министерства подчеркнула, что регион полностью обеспечен хлебом — на хранении в хозяйствах республики находится 123 тыс. тонн пшеницы, в том числе 33 тысячи тонн продовольственной, достаточные запасы зерна есть также на элеваторах. Основной производитель хлеба сформировал двухмесячный запас основного сырья.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма сообщали о фактах спекулятивного увеличения цен в отдельных магазинах региона.