Симферополь, , 10:31 — REGNUM Ситуация на рынке продовольствия в Крыму стабильная, предприятия работают в штатном режиме, никакого дефицита не ожидается, об этом 2 марта сообщила пресс-служба правительства Республики Крым.

Хлеб Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В настоящее время все крымские предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Продукция своевременно поставляется в объекты розничной торговли. Минсельхоз Крыма на постоянной основе следит за ситуацией, уделяя особое внимание проведению весенне-полевым работам, а также функционированию предприятий перерабатывающего комплекса», — сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Руководитель министерства подчеркнула, что регион полностью обеспечен хлебом — на хранении в хозяйствах республики находится 123 тыс. тонн пшеницы, в том числе 33 тысячи тонн продовольственной, достаточные запасы зерна есть также на элеваторах. Основной производитель хлеба сформировал двухмесячный запас основного сырья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма сообщали о фактах спекулятивного увеличения цен в отдельных магазинах региона.