Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области труженики села готовы к яровому севу. Вместе с тем ведётся подкормка озимых культур минеральными удобрениями, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день подкормлено 293,4 тыс. га — 10% от запланированной площади. Весной на Дону предстоит засеять более 1,8 млн га яровыми культурами. На сегодня при потребности семян яровых культур в 96 тысяч тонн заготовлено 82 тысячи тонн, то есть 85%», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году общая посевная площадь яровых культур в Ростовской области составляла 1,7 млн га.