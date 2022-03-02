Москва, , 10:28 — REGNUM В настоящее время в России не просматривается объективных предпосылок к росту цен на куриное и свиное мясо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Свинина Stuart Webster

«В настоящее время я не вижу объективных предпосылок к росту цен на свинину и курятину. В период ввода первых санкций ещё в 2014 году производители указанных групп товаров смогли перестроиться и успешно провести импортозамещение, в частности основных средств, — сказал Лавров. — Кроме того, основа формирования себестоимости мяса кур и свинины — зерновые корма, а РФ сейчас является одним из лидеров их производства в мире, что, в свою очередь, позволит производителям держать цены на прежнем уровне. Кроме того, условия выданных кредитов в банках сохранились на прежнем уровне, спрос также будет по-прежнему достаточно высоким, так как указанные группы товаров в целом имеют невысокие цены».

Что касается роста цен на говядину, то, как полагает Лавров, ее сильного подорожания также не стоит ждать.

«В целом на неё и так высокие цены, и в случае подорожания население может уйти в другой сегмент продуктов», — сказал Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что ждет российский рынок мяса в ближайшее время.

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