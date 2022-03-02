Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля оказались в зоне разлива горячей воды из-за дефекта на трубопроводе на юге Санкт-Петербурга. Об этом 2 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Vk.com/spb_today Авария на теплосети на юге Петербурга. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Технологическое нарушение на теплосети было обнаружено в 02:00 мск 2 марта у дома 114 по Бухарестской улице. После поступившего сообщения специалисты предприятия приступили к ликвидации последствий технологического нарушения.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в компании.

По предварительным данным, в зоне дефекта оказались два автомобиля, которые не получили видимых повреждений. Вместе с тем, в компании напомнили, что гражданская ответственность «Теплосети» за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 16:15 мск 2 марта.