Москва, , 10:24 — REGNUM Банк «Уралсиб» столкнулся с отказом федеральных телеканалов ставить в эфир рекламу с участием комика Максима Галкина. Об этом 1 марта сообщило РБК, ссылаясь на свой источник.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

По словам инсайдера издания, причиной отказа стало высказывание Галкина о военной спецоперации России. Комик выступил против вооружённого конфликта с Украиной: «Не может быть оправданий войне! Нет войне!».

Ранее Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы» после его высказывания относительно спецоперации. В день начала боевых действий актёр опубликовал фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его.

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