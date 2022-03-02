Москва, 2 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Банк «Уралсиб» столкнулся с отказом федеральных телеканалов ставить в эфир рекламу с участием комика Максима Галкина. Об этом 1 марта сообщило РБК, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Максим Галкин

По словам инсайдера издания, причиной отказа стало высказывание Галкина о военной спецоперации России. Комик выступил против вооружённого конфликта с Украиной.

Ранее Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы» после его высказывания относительно спецоперации. Актёр 24 февраля 2022 года опубликовал фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его.