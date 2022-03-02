Москва, , 10:23 — REGNUM Санкции против России в сфере культуры и спорта говорят о том, что Запад утратил моральный облик и больше не может претендовать на роль мирового лидера в этих вопросах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сожжение книг в нацистской Германии

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"Гуманистические идеалы, за которые Запад ратовал столько лет, оказались растоптаны в угоду политическим амбициям. Это бесславный конец всей западной идеологии, а с ней в недалеком будущем и цивилизации», — заявил Миронов.

Интересно, чего ждать дальше от «цивилизованной» Европы, продолжил он.

«Русских погромов? Зачисток всего русского, включая сжигание книг, к примеру, Толстого и Достоевского, потому что они написаны на «языке агрессора»? Такой опыт в нацистской Германии уже был в 1930-е годы. Неужели опять?» — задается вопросы парламентарий.

По его мнению, абсолютно той же логике следуют и мировые спортивные функционеры, которые по политическим мотивам исключают Россию из международных соревнований.