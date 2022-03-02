Таллин, , 10:23 — REGNUM Власти Эстонии не намерены препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, однако обсуждают прекращение выдачи виз для граждан РФ. Об этом заявил в эфире ERR министр госуправления Эстонии Яак Ааб.

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«Я знаю, что ходят легенды о закрытии границы. Могу подтвердить, что правительство не будет препятствовать движению наземного и железнодорожного транспорта. Самолёты — это другое дело», — заявил он.

Министр добавил, что в правительстве также обсуждается возможность прекращения выдачи туристических виз для российских граждан, однако другие визы продолжат оформлять.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры Эстонии не станет утверждать программу культурного сотрудничества с Российской Федерацией на ближайшие три года.

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