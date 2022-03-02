Томск, 2 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Томской области цены на ингредиенты для приготовления блинов по сравнению с началом 2021 года выросли в среднем на 19,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Марина Каширская ИА REGNUM Блины

Наиболее сильно за год подорожали соль, молоко и сливочное масло — на 25, 24,2 и 20,2% соответственно. Цены на сахар и куриные яйца выросли примерно на 16,6%, подсолнечное масло — на 14,8%, муку пшеничную — на 5%.

Если год назад порцию блинов можно было приготовить за 137,65 рубля, то сегодня томским хозяйкам придётся потратить уже 164,07 рубля.

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