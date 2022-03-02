Лондон, , 10:22 — REGNUM Российским теннисистам запрещено выступать под флагом России на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 2 марта сообщают пресс-службы организаций.

Теннис Arthouseadler.ru

Отмечается, что это решение принято в связи с ситуацией на Украине.

В заявлении говорится, что российские теннисисты смогут участвовать во всех международных турнирах, включая турниры Большого шлема, но в матчах с их участием не будет упоминаться название страны.

Аналогичные же меры действуют в отношении спортсменов из Белоруссии.

Кроме того, отменён Кубок Кремля, который должен был состояться в октябре в Москве.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.