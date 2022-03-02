Сеул, , 10:22 — REGNUM Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиционной партии «Новая волна» Ким До Ён объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом 2 марта сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что бывший министр планирования и финансов в администрации президента Мун Чжэ Ина объявил об отказе от участия в выборах через день после того, как он достиг договорённости с кандидатом от правящей Демократической партии «Тоуро» Ли Чжэ Мёном о создании политической коалиции и совместном проведении политических реформ, включая пересмотр Конституции и избирательной системы.

«Это было трудное решение, — сказал Ким. — Оно направлено на реализацию философии и ценностей, которых мы придерживаемся».

По данным недавних опросов, Ким До Ёна поддерживали менее 1% жителей страны.

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