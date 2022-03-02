Саратов, , 10:28 — REGNUM В правительстве Саратовской области открыли горячую линию для консультаций бизнес-сообщества о мерах господдержки и принимаемых решениях в текущей экономической ситуации. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Телефон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Горячая линия организована на базе центра предпринимателя «Мой бизнес». Обратиться по телефону 8−800−301−43−64 могут как самозанятые граждане, так и предприниматели. Для дальнейшей проработки и принятия решений поступившие вопросы и обращения будут перенаправлены в правительство Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области создан оперативный штаб по мониторингу всех вопросов жизнедеятельности региона. Он будет мониторить цены и наличие продуктов питания, непродовольственных товаров, горюче-смазочных материалов в объектах торговли, а также другие вопросы жизнедеятельности.

Читайте также: В Саратовской области создан штаб по вопросам жизнедеятельности региона