Москва, , 10:21 — REGNUM Российские военные нанесли удар высокоточным оружием в Киеве, в результате аппаратная вещания телевышки была выведена из строя. Об этом 2 марта на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор России Игорь Конашенков.

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«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев», — сказал он.

Конашенков также добавил, что в результате удара разрушений жилых домов не допущено.

Напомни, 1 марта возле телевышки в Киеве прогремел сильный взрыв. После этого на Украине сообщили о возникновении проблемы с вещанием местных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России предупредило о планах нанести удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций. Жителям домов, расположенных рядом с ретрансляционными узлами, было рекомендовано покинуть жилища.

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Как пояснил представитель Минобороны Игорь Конашенков, такая необходимость возникла в связи с тем, что с начала военной операции количество информационных атак на различные госучреждения России значительно возросло.