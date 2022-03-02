Москва, , 10:21 — REGNUM Сегодня, 2 марта, воздушно-космические силы Вооружённых сил России нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили 2 марта в пресс-службе Минобороны РФ.

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Также нанесены удары по 72-му центру информационно-психологических операций, который подчиняется разведке украинских военно-морских сил (ВМС).

Ранее Минобороны РФ призывало граждан Украины, которых националисты привлекают к осуществлению провокаций против России, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России предупредило о нанесении удара по технологическим объектам СБУ 1 марта.

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