Нижний Новгород, 2 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Арбитраж Нижегородской области частично удовлетворил иск «Ростелекома» к государственному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». В пользу истца взыскали более 19,3 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, а исполнительный лист будет выдан «по заявлению после вступления решения в законную силу», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Общая сумма, взысканная по решению суда, составляет «19 382 576 рублей 25 копеек, в том числе 17 236 921 рубль 52 копейки неосновательного обогащения, 2 145 654 рубля 73 копейки процентов, проценты на сумму 17 236 921 рубль 52 копейки по ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, начиная с 23.12.2021 года по день фактического исполнения денежного обязательства». Ответчику также предстоит выплатить 107 422 рубля 96 копеек расходов по государственной пошлине.

Напомним, дело слушалось с декабря 2020 года. Третьим лицом в споре участвовало правительство Нижегородской области. Запрашиваемая изначально сумма составляла 18 973 935 рублей четыре копейки и фигурировала как неосновательное обогащение за период с 21 декабря 2017 года. По делу была проведена экспертиза, которая должна была в числе прочего ответить на вопрос, «какой размер ежемесячной рыночной платы за размещение и электропотребление оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) — телекоммуникационные шкафы в количестве 51».