Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов переведёт свой однодневный заработок на счет Красного Креста для помощи беженцам с ЛНР и ДНР. Глава региона призвал правительство края, депутатов Законодательного собрания, сотрудников органов местного самоуправления поступить также, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Камчатка готова принять беженцев, но пока их расселяют в более близких с географической точки зрения субъектах. Поэтому сейчас край может оказать материальную помощь Красному Кресту.

«В этой ситуации мы не должны оставаться в стороне, необходимо оказать всю возможную помощь. Камчатка готова принять беженцев, но пока принято решение размещать их в более близких с точки зрения географии регионах. Поэтому я призываю вас помочь другим путём и активизировать благотворительное участие в судьбе тех, кто прибыл на территорию России. Давайте будем добрее. Это то, что может реально сделать каждый из нас в текущей ситуации», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцам с Украины власти Приморья помогут получить единовременную материальную помощь в 10 тыс. рублей и посодействуют в трудоустройстве. Обратиться за выплатой можно в МФЦ.