Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В Ленинградской области задержали неоднократно судимого предпринимателя в сфере банных услуг, который организовал притон с проститутками. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В Ленобласти закрыли бордель в частной бане. Пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Нелегальный бизнес был обнаружен в доме 3 по Береговой улице поселка Аннино Ломоносовского района Ленинградской области 1 марта. Организатор его — ранее неоднократно судимый 41-летний индивидуальный предприниматель в сфере банных услуг.

«В целях организации преступной деятельности злоумышленник размещал рекламу об оказании услуг сексуального характера, организовал содержание притона по вышеуказанному адресу, привлек лиц, установив им обязанности и административные функции, направленные на обеспечение функционирования притона в целях получения стабильного дохода от преступной деятельности», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.