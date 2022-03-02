Симферополь, , 10:18 — REGNUM Выбор жителей Крыма, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и возможным, и это подтверждалось последующими провокациями и блокадами со стороны Украины. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 2 марта.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все блокады и провокации, которые Киев на протяжении восьми лет устраивал, чтобы наказать крымчан, только укрепляли нас в убеждении, что выбор, сделанный в 2014 году, был единственно правильным и единственно возможным», — написал Аксёнов.

Как напоминает ИА REGNUM, в Крыму в эти дни отмечают восьмую годовщину начала Русской весны, которая закончилась общекрымском референдумом и принятием решения о воссоединении с Россией. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса.