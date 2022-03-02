Белгород, 2 марта 2022, 10:22 — REGNUM Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 2 марта опроверг информацию о том, что городская больница 2 Белгорода перестала принимать гражданских пациентов.
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Глава ведомства пояснил, что в встречает в Сети много подобных сообщений. Однако они не соответствуют действительности. Андрей Иконников призвал пользователей доверять официальным источникам.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта первый ковид-центр Белгорода, развёрнутый на базе городской поликлиники №6, возобновил плановый приём пациентов.