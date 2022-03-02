Якутск, 2 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Якутии создали перечень поселений, которым могут угрожать лесные пожары. В этот список внесли все населённые пункты, окружённые лесами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Если ранее в этот документ были внесены 334 поселения, то теперь их число достигло 475.

«Их защите будет уделено особое внимание. В населенных пунктах должны быть приведены в готовность системы оповещения, обновлены минерализованные полосы и противопожарные разрывы, на что муниципалитеты закладывают средства заранее», — пояснили в оперативном штабе.

В отдельный список внесли детские лагеря и садовые товарищества, которым также могут угрожать лесные пожары. В этом перечне находится 123 объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии утверждён порядок организации борьбы с природными возгораниями. Теперь все службы и ответственные организации должны реагировать на возгорания оперативно.