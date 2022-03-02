Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбурге компании «ГП Дорстрой-Уфа», проводившей капремонт ул. Туркестанской, снизили размере штрафа за срыв контракта. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Штраф Fas.gov.ru

Из материалов дела следовало, что муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги и ливневой канализации исполнен с нарушением сроков. Доказательств того, что нарушение произошло не по вине подрядчика, не представлено.

Решением судьи Ленинского районного суда Оренбурга размер неисполненных обязательств по контракту снижен. Сумма штрафа составила 1 144 890 рублей. Решение судьи вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее директору подрядной организации был назначен штраф в размере 1,3 млн рублей.

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