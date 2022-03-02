Иркутск, 2 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 2 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8047 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на два случая меньше, чем накануне).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 249 459 (+2247 за сутки). Госпитализированы 3193 (-132 за сутки). В то же время излечились 209 559 пациентов (+6429 за сутки).

Ещё 636 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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