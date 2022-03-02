Астрахань, , 10:14 — REGNUM В Астрахани бывший инспектор ДПС предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ДПС МВД.РФ

По версии следствия, инспектор ГИБДД ОМВД России по Наримановскому району у стационарного поста ДПС «Стрелецкое» остановил автомобиль для проверки документов. Чтобы улучшить показатели свой работы, сотрудник полиции составил в отношении водителя фиктивный протокол об административном правонарушении за переход в неположенном месте, которого тот на самом деле не совершал.

Данный факт выявлен сотрудниками регионального УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование завершено, дело направили в суд.