Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил, чтобы его отпустили в Киев помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это заявление грузинский политик сделал в ходе судебного заседания в Тбилисском городском суде.

Саакашвили и галстук

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«Я являюсь председателем национального совета реформ, мой кабинет находится прямо напротив кабинета Зеленского. В этот особо опасный период меня там ждут», — сказал Саакашвили.

Он напомнил, что является гражданином Украины и в своё время был губернатором Одесской области. По мнению экс-президента, если его отпустят, то это якобы улучшит репутацию Грузии.

Напомним, Саакашвили задержали и поместили в тюрьму 1 октября 2021 года. Сначала экс-президент призывал сторонников сменить власть в Грузии и освободить его. Потом он стал заявлять, что для лечения ему очень нужно выехать за границу и пообещал вернуться, как только вылечится.

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