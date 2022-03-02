Самара, 2 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в жестоком обращении с котом в Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Кот

По версии следствия, осенью прошлого года 38-летний мужчина заметил на своем придомовом участке кота, принадлежащего соседке, нанес животному несколько ударов. Кот скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело по факту жестокого обращения с животным.