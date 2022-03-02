Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM В Бурятии планируют ввести мораторий на проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов в ходе встречи с предпринимателями.

Встреча главы Бурятии Алексея Цыденов с предпринимателями Правительство Бурятии

По его словам, федеральные и региональные органы власти будут оказывать представителям бизнеса необходимую помощь в условиях ограничительных мер из-за ситуации на Украине.

«Поэтому спокойно работаем, у нас в части бизнеса, работы банковской системы внутри страны ничего не поменялось. Все банки работают, платежи идут и в этом плане ресурсы и запасы у государства как были, так и есть», — отметил он.

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