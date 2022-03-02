Мадрид, , 10:10 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес примет участие в заседании Конгресса депутатов Испании 2 марта, чтобы призвать к единству политических действий в свете ситуации на Украине. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

Отмечается, что испанский премьер-министр намерен объяснить депутатам действия Испании в ситуации на Украине и меры поддержки, которые может одобрить исполнительная власть в условиях воздействия на испанскую экономику.

По данным агентства, Санчес даст понять, что Испания будет сотрудничать в отправке оружия на Украину в рамках Евросоюза.

Ранее Педро Санчес заявлял, что Испания не намерена отправлять своё оружие на Украину, но допустил возможность такой отправки через механизм ЕС — Украина.

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