Монтрёй, Франция, , 10:08 — REGNUM Игровой издатель и разработчик Ubisoft, одна из крупнейших студий которого находится в Киеве, объявил, что оказывает помощь своим сотрудникам, находящимся сейчас на Украине. Об этом 2 марта сообщает журнал PC Gamer.

Ubisoft Sergey Galyonkin

«В последние месяцы Ubisoft внимательно следила за ситуацией, и наше основное внимание уделялось безопасности наших команд», — заявила компания. Ubisoft сообщила, что ещё в середине февраля порекомендовала своим сотрудникам «укрыться в месте, которое они считали безопасным».

Компания также предоставила «каждому члену команды» средства для покрытия «чрезвычайных расходов» и заранее выплатила зарплату, чтобы люди не столкнулись с проблемой сбоев в работе банковских систем. В заявлении Ubisoft отметила, что когда «немыслимое стало реальностью», компания решила помочь сотрудникам с жильём в соседствующих с Украиной странах и запустила системы горячих линий и экстренной связи.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию, целью которой являются демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат ГосдумыАнтон Горелкин(«Единая Россия») отметил в телеграм-канале, что на фоне санкций Россия может столкнуться с проблемами импортозамещения в сфере видеоигр. Он также предположил, что российские геймеры вновь обратят внимание на предложения пиратов.

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