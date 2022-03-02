История вопроса

Прекращение существования СССР и образование СНГ датируется 1991 годом. 15 союзных республик получили самостоятельность.



До сих пор нет единого мнения, почему же произошёл распад СССР, но чаще всего основной причиной называют кризис системы управления и неэффективную экономическую модель. Распад СССР повлек за собой экономические и социальные потрясения.

