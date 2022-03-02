Москва, 2 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин поздравил президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачёва с 91-летием, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил многогранную работу Горбачёва по реализации просветительских, благотворительных проектов и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

«Вы прошли насыщенный жизненный путь и по праву снискали высокий авторитет и признание», — подчеркнул Путин и пожелал Горбачёву здоровья и бодрости духа.

ИА REGNUM сообщало, Михаил Горбачёв был последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985−1990) и первым и единственным президентом СССР (1990−1991).

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