Москва, , 10:08 — REGNUM Совфед одобрил ратификацию протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Россия и Куба

Протоколы предусматривают изменение условий погашения задолженности кубинской стороны перед Россией.

Вносятся изменения в некоторые российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения о финансировании поставок Кубе российских машин, строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на Кубе, модернизации металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти».

Речь идет о внесении изменений в соглашение о предоставлении Кубе государственного кредита для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года; кредита для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года; экспортного кредита для финансирования строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций от 22 октября 2015 года; экспортного кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» от 22 октября 2015 года.

В период с 2006 по 2019 годы Российская Федерация предоставила Республике Куба государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 млрд долларов США. Кредиты были предоставлены на цели финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в Республику для развития и поддержки кубинской экономики. С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами.

Куба обратилась с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам.

По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020 — 2027 годах возрастет примерно на 11 млн долларов по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.

Госдума ратифицировала протоколы перед визитом спикера Госдумы Вячеслава Володина на Кубу.

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