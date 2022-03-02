Кызыл, 2 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 132 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском, Кызылском, Тоджинском и других районах.

«Из 23 заболевших мужчин — 7, женщин — 16. По возрасту: детей до 17 лет — 10, от 18−49 лет — 3, 50−64 лет — 5, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 482. В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 173 пациента, состояние 39 из которых оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 49,4%.