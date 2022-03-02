Чита, , 10:06 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет. Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкальскому краю рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул глава Забайкалья

Также, отвечая на вопрос о влиянии санкций на жизнь Забайкальского края, он отметил самодостаточность края.

«Фактически прямого глобального воздействия на нашу забайкальскую жизнь нет. Для этого есть базовые основания. Мы не зависим от того, что пытаются предпринять Соединённые Штаты, мы достаточно автономны. Объективных оснований для тревоги нет. Но сейчас мы стали главным потребителем информации. Это самое негативное воздействие, которое есть на людей.

Хочу всем сказать, чтобы не беспокоились и не тревожились. Нет таких вопросов или проблем, с которыми мы не справимся. С точки зрения финансовой системы всё работает, с точки зрения жизнеобеспеченности — товаров, услуг, работы инфраструктуры, ЖКХ — тоже», — сказал глава региона.

По его словам, особое внимание уделяется обеспеченности товарами и услугами первой необходимости. Глава региона подчеркнул также, что нужно следить за ситуацией с ценами в регионе, пресекая необоснованный рост.

Напомним, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что происходит в соседней стране.

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