Ярославль, 14 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. И. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов усилил позиции в медиарейтинге глав столиц Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов

«По итогам августа 2022 года исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов занял четвертое место в рейтинге глав столиц субъектов Центрального федерального округа. Его МедиаИндекс, представленный на официальном сайте «Медиалогии», составил 3 639. Напомним, что в прошлом месяце Илья Владимирович занимал пятую строчку рейтинга», — сообщили в пресс-службе.

Помимо самого Мотовилова, в топ-5 также вошли глава Воронежа Вадим Кстенин (1 место), глава администрации Рязани Елена Сорокина (2 место), глава администрации Тулы Дмитрий Миляев (3 место) и глава Калуги Дмитрий Денисов (5 место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 78 тысяч источников. Методику подсчёта определяет СМ-индекс, которые показывает вес объекта в социальных сетях, а также индекс цитируемости.