Москва, 2 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Первая группа российских специалистов прибыла на родину из Гвианского космического центра (ГКЦ). Сообщение об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал 2 марта в своём телеграм-канале.

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Ранее Рогозин проинформировал о приостановке сотрудничества Роскосмоса с партнёрами из ЕС по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.