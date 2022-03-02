Лозанна, Швейцария, 2 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба организации (ITTF).

Настольный теннис

Отмечается, что исполнительный комитет ITTF провел собрание и принял решение «немедленно следовать рекомендациям исполкома МОК».

«Таким образом, до дальнейшего уведомления российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не будут также отображаться российские и белорусские национальные символы, цвета и флаги.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.