Симферополь, , 10:04 — REGNUM В Крыму ожидают, что Сбербанк начнёт работать на полуострове после ухода с европейского рынка. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Госсовета республики Крым Ефим Фикс 2 марта. В Крыму, по его словам, ждут и другие банки, которые ранее не могли работать в регионе из-за санкций.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы все банки ждём в Крыму! Понимаем политическую ситуацию, которая была, из-за санкций они не заходили в Крым, но, по всей видимости, сегодня им нужно будет расширять свою экономическую базу. Возможно, они зайдут в Крым, возможно, и не только Сбербанк, но и другие банки», — сказал Фикс телеканалу «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Сбербанк сообщил об уходе с европейского рынка в связи с аномальным оттоком денежных средств, а так же появлением угрозы безопасности для сотрудников и отделений. Добавим, что, несмотря на то, что Крым и Севастополь уже восемь лет как являются российскими регионами, основная часть крупных российских банков на территории полуострова не представлена.