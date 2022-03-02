* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что движение зарабатывает достаточно средств за счёт внутренних ресурсов Афганистана, чтобы управлять своей собственной системой и правительством. Абдул Салам Ханафи заявил на митинге в Кабуле, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обуздает коррупцию. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ранее Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарабатывает 3 миллиона долларов в день.

Ханафи, похоже, имеет в виду таможенные поступления Афганистана, которые SIGAR ранее называл основным источником доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако эти данные были отвергнуты радикалами.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеется увеличить свои доходы за счёт серьёзной борьбы с коррупцией, кульминацией развития которой стал период правления предыдущего правительства.

Многие международные организации неоднократно выражали обеспокоенность гуманитарной катастрофой, вызванной повсеместной бедностью и безработицей в Афганистане, и предупреждали о коллапсе экономики страны.

Далее в своем выступлении Абдул Салам Ханафи призвал соотечественников, бежавших из страны после падения предыдущего правительства, вернуться домой и принять участие в восстановлении Афганистана.

По мере роста опасений по поводу начала атак повстанцев против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстоящей весной, высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал народ Афганистан больше не предпринимать шагов против безопасности.

«Давайте не будем доводить Афганистан до нестабильности, пусть наши соотечественники не будут введены в заблуждение негативной пропагандой некоторых людей, чьи личные интересы нарушены», — призвал он.