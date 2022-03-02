Самара, 2 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 13 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог Кировского района в г. Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM А некоторые автомобили превратились в снежные сугробы

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Кировского района г. Самары после проверки эксплуатационного состояния автодорог района внесли пять представлений в адрес директора ООО «Кедр». Во время проверок они выявили многочисленные нарушения требований, предъявляемых к эксплуатационному состоянию автодорог.

«Установлено, что очистка снега от борта до борта проезжей части и вывоз снега производится не в полном объеме, на расстоянии ближе 10 м от пешеходного перехода, имеются снежные валы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по результатам рассмотрения представлений 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры района направили материалы проверки в ОГИБДД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.