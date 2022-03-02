Луганск, , 10:03 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Логвиново в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов калибром 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы территории республики с применением тяжелого оружия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ВСУ обстреляли Логвиново в 07:57 (совпадает с мск), выпустив по населенному пункту три мины калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что сообщения о том, что с российскими космическими спутниками якобы утрачена связь, не соответствуют действительности.