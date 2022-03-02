Москва, 2 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации в 2022 году планируется построить более 1,3 млн кв. метров нового жилья, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин уточнил, что в этом году 1,1 млн кв. метров из них передадут под заселение и начнется расселение 37 тысяч жителей пятиэтажек.

До конца 2024 года в Москве планируется спроектировать и построить 7,2 млн кв. метров жилья по реновации. В новые квартиры из пятиэтажек переселятся более 200 тысяч москвичей, пятая часть участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве список стартовых площадок реновации пополнится ещё десятью новыми территориями.

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