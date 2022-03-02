Токио, 2 марта 2022, 09:59 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о невозможности совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны.
По его словам, совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку на территорию Японии американского ядерного оружия и, в случае непредвиденной ситуации, размещения его на японских истребителях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обе палаты парламента Японии одобрили резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины — 2 марта за неё проголосовала верхняя палата.