Токио, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о невозможности совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

По его словам, совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку на территорию Японии американского ядерного оружия и, в случае непредвиденной ситуации, размещения его на японских истребителях.

«Если под совместным использованием ядерного сдерживания США в оборонительных целях подразумевается это, то с позиции строгого соблюдения трех безъядерных принципов, а также с позиции мирного использования атомной энергии правительству сложно это принять», — сказал он на слушаниях в бюджетном комитете парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обе палаты парламента Японии одобрили резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины — 2 марта за неё проголосовала верхняя палата.