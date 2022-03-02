Ярославль, 2 марта 2022, 10:05 — REGNUM В Ярославле ООО «ТБС» через суд попыталось вернуть себе аренду участка на Октябрьской площади, на котором вот уже много лет стоит недостроенный бизнес-центр, прозванный горожанами «Мордор». Об этом сообщает ЯрНьюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению суда недостроенное здание городские власти трижды пытались продать за 476 млн рублей. Но на участие в торгах никто не подал заявки.
Готовность здания сейчас оценивается в 50 процентов. Собственник заявил, что хочет его достроить и обратился с иском в арбитражный суд с требованием обязать мэрию вновь предоставить землю в аренду на 3 года.
Но суд отказал ООО «ТБС», указав на то, что земельный участок уже предоставлялся компании на максимально возможный срок.
При этом собственник вынужден содержать здание и нести расходы свыше 200 тысяч рублей. Продать или достроить здание невозможно, как и снизить цену на него — минимальный порог стоимость установлен решением суда.
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