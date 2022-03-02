Ярославль, 2 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «ТБС» через суд попыталось вернуть себе аренду участка на Октябрьской площади, на котором вот уже много лет стоит недостроенный бизнес-центр, прозванный горожанами «Мордор». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ярославский «Мордор»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению суда недостроенное здание городские власти трижды пытались продать за 476 млн рублей. Но на участие в торгах никто не подал заявки.

Готовность здания сейчас оценивается в 50 процентов. Собственник заявил, что хочет его достроить и обратился с иском в арбитражный суд с требованием обязать мэрию вновь предоставить землю в аренду на 3 года.

Но суд отказал ООО «ТБС», указав на то, что земельный участок уже предоставлялся компании на максимально возможный срок.

«Таким образом, заявитель уже реализовал право, предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ. Повторное предоставление земельного участка в аренду тому же лицу по указанному основанию законом не предусмотрено. При таких обстоятельствах оспариваемый заявителем отказ в предоставлении земельного участка в аренду является законным и обоснованным. Правовые основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют», — сообщил в своём решении суд.

При этом собственник вынужден содержать здание и нести расходы свыше 200 тысяч рублей. Продать или достроить здание невозможно, как и снизить цену на него — минимальный порог стоимость установлен решением суда.